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В воздушное пространство США вторгся неопознанный самолет

 

В небе над границей между Калифорнией и Орегоном был замечен неопознанный самолет, передает «Лента.ру» сообщение колумниста The Drive Тайлера Рогоуэя.

О летательном аппарате, находящемся в небе на высоте 10-12 километров,  25 октября 2017 года диспетчерам заявили несколько гражданских пилотов. Самолет описывался как "белый объект", пролетевший несколько километров на север. Неизвестный летательный аппарат, по словам пилотов, наблюдаем был на расстоянии около 20 километров от управляемых ими самолетов. Скорость объекта оценивалась примерно в 700 километров в час.

На разведку и перехват объекта было направлено несколько истребителей F-15, от которых "цели" удалось ускользнуть. Федеральное управление гражданской авиации США и ВВС  США подтвердили факт пролета неопознанного «белого объекта». Происшествие обсуждалось в Reddit.

Издание приводит несколько вариантов объяснения произошедшего. «Белый самолет» мог нести контрабандный груз илиже  быть секретным военным аппаратом (например, NT-43A). Не исключась также возможность того, что это именно Boeing испытывал новый свой беспилотник MQ-25 Stingray.

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