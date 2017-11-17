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В Молдавии продлили арест сыну экс-президента

 

Суд Кишинева на 30 дней продлил срок домашнего ареста бывшего депутата и сына экс-президента страны Петра Лучинского - Кирилла Лучинского, сообщает Sputnik Молдова.

Экс-парламентарий проходит по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство прокуроров о домашнем аресте Кирилла Лучинского на 30 дней. Срок отсчитывается от 21 ноября и до 21 декабря", — заявила судья Елена Кожокарь.

К этому она добавила, что данное решение может быть опротестовано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней.

Лучинский после заседания заявил, что не согласен с судебным решением.

Как пояснил прокурор по делу Евгений Рурак, ходатайство о продлении домашнего ареста объясняется несколькими причинами - в частности, следователи опасаются, что подсудимый может попытаться скрыться или же оказывать давление на свидетелей.

Как считает следствие, экс-депутат, будучи управляющим коммерческими предприятиями, занимался отмывкой денег через офшорные фирмы.

Еще его подозревают в предоставлении недостоверной информации о своем имуществе и сокрытии фактов своей причастности к владению фирмами, а также в банковских нарушениях.

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