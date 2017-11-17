Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «Путин не верит в решение карабахской проблемы».

В беседе с haqqin.az С.Сеидов отметил, что он как депутат и просто как азербайджанец благодарен президенту братской страны за то, что тот поднял перед главой России Владимиром Путиным вопрос Карабаха.

«В политике есть такое понятие, как актуализация проблемы. Так вот, Эрдоган, подняв карабахский вопрос, актуализировал его. И обсуждение этой непростой темы лидерами двух региональных держав уже "плюс".

Вместе с тем я не стал бы драматизировать и заявление Путина. Ведь он не говорит, что Россия вообще потеряла надежду на решение проблемы, он указал лишь на то, что нерешенность проблемы связана с отношениями между двумя сторонами. Азербайджан неоднократно заявлял, что он готов к конструктивным отношениям с Арменией при условии ее уважения к международному праву. Нельзя забывать, что не мы являемся инициаторами этого конфликта, а Армения., и пока ее руководство не осознает пагубность своей политики, ситуация в регионе не поменяется. Это должно быть понятно всем сторонам. И Азербайджан всегда готов к конструктивным и субстантивным переговорам. Но, в любом случае, обсуждение карабахской проблемы двумя региональными державами я считаю положительным моментом», - убежден С.Сеидов.