Подписаться на уведомления
 

В Баку массово проверяют на ВИЧ

Автор: Отдел информации 

Во многих государственных и частных предприятиях Баку началась компания по массовому обследованию на наличие вируса иммунодефицита человека.

Как сообщили haqqin.az в Республиканском центре по борьбе со СПИД-ом Минздрава республики, кампания проходит в рамках «Европейской недели тестирования на ВИЧ», в которой участвуют  практически все государства европейской зоны Всемирной организации здравоохранения.

Основной целью кампании является популяризация тестирования на ВИЧ, которая позволяет своевременно выявить  случаи инфицирования. В ходе акций каждый желающий может бесплатно и анонимно пройти тестирование и за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус, а также получить информацию об этом заболевании. Мероприятия по массовому тестированию и конcультациям на ВИЧ пройдут в высших учебных заведениях и в крупных торгово-развлекательных центрах, на Бакинском международном автовокзале  и т.д.

Отметим, что, по данным СПИД-Центра, начиная с 1987 года и по первую половину 2017 года в Азербайджане было зарегистрировано 5372 случаев ВИЧ-инфекции. Из них 3859 - у мужчин и 1513 - у женщин. На стадии же СПИДа выявлено 1908 человек. Всего в стране от ВИЧ скончались 826 человек.  Из  числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных 47,5% - потребители инъекционных наркотиков и 41,4% инфицированных гетеросексуальным путем. При этом 2% заражены были через гомосексуальные контакты, 1,8% случаев заражения  детей от их родительниц, 0,02% (один человек) заразились через переливание им донорской крови и лишь у 7,3% причины инфицирования не определены.

«Европейская неделя тестирования на ВИЧ» была впервые проведена в 2013 году по инициативе международной организации  «ВИЧ в Европе», чтобы привлечь как можно большее число людей к обследованию на ВИЧ.

Основное преимущество раннего выявления заключается в том, что это позволяет снизить вероятность передачи инфекции другим людям. Пациенты, у кого ВИЧ-инфекция была выявлена рано, в большинстве случаев своевременно начинают принимать терапию, благодаря чему дольше сохраняют свое здоровье и качество жизни.    

Азербайджан участвует в Неделе тестирования с самого начала этой панъевропейской инициативы. В рамках кампании тестирование прошли уже десятки тысяч людей в Баку, Гяндже, Сумгаите, Ленкорани, Мингечевире и других городах и регионах республики.

3052 просмотров


Старости
В американской тюрьме пытались убить Рзу Зарраба
В американской тюрьме пытались убить Рзу Зарраба
Наша погода
Сегодня 17° / 10°
18 Ноя 14° / 12°
19 Ноя 16° / 12°
20 Ноя 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.007 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

В Азербайджане учредили новый орден
Центробанк о курсе доллара
Генсек НАТО попросил прощения у Турции обновлено
Генпрокуратура и МВД о резонансном убийстве в Сумгаите
Ильгар Мамедов о награде из рук Путина «Я навсегда запомню этот день»
Азербайджан резко увеличил импорт мяса
Заседание Верховной рады прогуляли 200 депутатов
Террористы захватили российское вооружение в Сирии
Крым отгородят от Украины стеной
В Баку массово проверяют на ВИЧ
На ЛГБТ-фестиваль в Россию приедет Кончита Вурст
В Молдавии продлили арест сыну экс-президента
Самед Сеидов о заявлении Эрдогана по Карабаху и Путину эксклюзив
В воздушное пространство США вторгся неопознанный самолет
Мугабе появился на публике Впервые после переворота
Минобороны России объявило войну толстякам
Пентагон угрожает Турции отключением систем обороны НАТО
Грузия и США увеличат масштабы совместных военных учений
Туркмены сказали, что пришли к Гудрату Гурбанову за опытом и успехом фото
Иран обвинил Францию в разжигании кризиса
В Румынии закрыли дело против «ЛУКойла»
Военные Ирака покончили с ИГИЛ
У ФСБ украли секретный кабель
Азербайджанское ТВ пропагандирует педофилию видео
Эрдоган обвинил США в финансировании ИГИЛ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться