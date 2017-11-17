В Баку массово проверяют на ВИЧ

Во многих государственных и частных предприятиях Баку началась компания по массовому обследованию на наличие вируса иммунодефицита человека.

Как сообщили haqqin.az в Республиканском центре по борьбе со СПИД-ом Минздрава республики, кампания проходит в рамках «Европейской недели тестирования на ВИЧ», в которой участвуют практически все государства европейской зоны Всемирной организации здравоохранения.

Основной целью кампании является популяризация тестирования на ВИЧ, которая позволяет своевременно выявить случаи инфицирования. В ходе акций каждый желающий может бесплатно и анонимно пройти тестирование и за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус, а также получить информацию об этом заболевании. Мероприятия по массовому тестированию и конcультациям на ВИЧ пройдут в высших учебных заведениях и в крупных торгово-развлекательных центрах, на Бакинском международном автовокзале и т.д.

Отметим, что, по данным СПИД-Центра, начиная с 1987 года и по первую половину 2017 года в Азербайджане было зарегистрировано 5372 случаев ВИЧ-инфекции. Из них 3859 - у мужчин и 1513 - у женщин. На стадии же СПИДа выявлено 1908 человек. Всего в стране от ВИЧ скончались 826 человек. Из числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных 47,5% - потребители инъекционных наркотиков и 41,4% инфицированных гетеросексуальным путем. При этом 2% заражены были через гомосексуальные контакты, 1,8% случаев заражения детей от их родительниц, 0,02% (один человек) заразились через переливание им донорской крови и лишь у 7,3% причины инфицирования не определены.

«Европейская неделя тестирования на ВИЧ» была впервые проведена в 2013 году по инициативе международной организации «ВИЧ в Европе», чтобы привлечь как можно большее число людей к обследованию на ВИЧ.

Основное преимущество раннего выявления заключается в том, что это позволяет снизить вероятность передачи инфекции другим людям. Пациенты, у кого ВИЧ-инфекция была выявлена рано, в большинстве случаев своевременно начинают принимать терапию, благодаря чему дольше сохраняют свое здоровье и качество жизни.

Азербайджан участвует в Неделе тестирования с самого начала этой панъевропейской инициативы. В рамках кампании тестирование прошли уже десятки тысяч людей в Баку, Гяндже, Сумгаите, Ленкорани, Мингечевире и других городах и регионах республики.