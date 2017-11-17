Крым отгородят от Украины стеной

В Крыму начали возводить инженерное заграждение протяженностью около 50 км на границе с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ России.

«Строительство инженерного заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма началось», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в конце сентября был объявлен конкурс на поставку и монтаж полнопрофильного заграждения протяженностью 49,5 км. Высота заграждения над землей составит 2,1 м, а заглубление в грунт — 0,3 м.

В ФСБ уточнили, что обустройство госграницы связано с необходимостью обеспечить безопасность населения Крыма и туристов.

Всего на границе Крыма и Украины действуют три пункта пропуска — «Джанкой», «Перекоп» и «Армянск».