Вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов рассказал о церемонии награждения, на которой президент Владимир Путин поздравил его с днем рождения и вручил ему орден Почета.

«Конечно, мне очень приятно, - цитирует двукратного олимпийского чемпиона сайт «Москва - Баку». - Вы знаете, как-то так получилось, что мне не везло: когда я был спортсменом, то, несмотря на то, что я прошел через четыре Олимпиады и две из них выиграл, меня не награждали ни разу. Мои друзья и знакомые, коллеги очень удивлялись, почему так складывалось, и у меня по сей день нет однозначного ответа на этот вопрос.

Поэтому мне было не просто приятно, а скорее, приятно вдвойне, поскольку это случилось в день моего рождения. Более того, еще до начала церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля президент подошел ко мне лично и поздравил с днем рождения. Понимаю, что представляет собой его напряженный график, - постоянные встречи, перелеты, переезды... И вот такой знак внимания…

Я навсегда запомню этот день: в день своего рождения получить орден из рук президента России... Эти эмоции очень трудно передать словами!»

Говоря о победе на Олимпиаде в Рио, где сборная России под руководством Ильгара Мамедова завоевала четыре золотые медали, наш соотечественник заявил, что тот успех уже позади и надо жить сегодняшним днем.

«Мы как-то уже привыкли вчерашние победы оставлять у себя за спиной. Есть люди, которые все еще не спустились с пьедестала Рио, я не буду сейчас называть их фамилий. А у меня никогда не было звездной болезни. Я относил себя не к звездным спортсменам, таким как Павел Колобков или Станислав Поздняков, а скорее – к сильным. У сильного есть определенные звания, у звездного – званий очень много.

Мне еще не было и 22 лет, когда в Сеуле, в 1988-м, мы выиграли Олимпиаду. И мне как-то не удалось сойти от этой победы с ума. От того, что я смог выиграть заключительный бой и нанести «золотой» укол. Хотя наша победа была для всех неожиданной, и то, что мы тогда вернулись с золотом, воспринималось как большой успех. Не сошел я с ума и восемь лет спустя, в Атланте, когда было выиграно второе золото.

Когда я стал тренером, ничего в глобальном смысле не изменилось. Хорошо выступили – нас поздравили. Спортсмены сразу получили государственные награды, нас, тренеров, чествовали чуть позже. А мы уже живем сегодняшним днем, пусть остается в энциклопедии то, что было вчера. Долго почивать на лаврах – это может плохо закончиться.

После Олимпиады был еще чемпионат мира - в Лейпциге, где мой личный ученик Дмитрий Жеребченко стал чемпионом мира в индивидуальном зачете. Это новый шаг в моей тренерской жизни, новая победа. Потому что на Олимпиаде мои личные ученики становились олимпийскими чемпионами в команде. Я ведь работаю не только как главный тренер сборной, у меня есть и личные ученики. Соответственно для меня то, что получилось у Димы в Лейпциге, очень важно».

Не обошел стороной Ильгар Мамедов и те атаки, которым сейчас подвергается российский спорт – страну могут лишить права участвовать на Зимней Олимпиаде - 2018.

«Что тут скажешь? Такова политическая ситуация. О том, что мы сможем выступить в Рио, решилось в последний момент, почти до конца оставалась неясность, будем мы выступать, или не будем. Мое мнение совершенно однозначно: наказывать нужно тех, кто реально нарушает закон, а не целые команды, федерации и страну. С другими странами так не поступают.

Тем более что уже всем очевидно, что никакого государственного подхода и общего допинг-сценария не существует, это уже известно всем, это признали. Но угрозы неучастия почему-то сохраняются. Сейчас особенно остро этот вопрос стоит для «зимников», но зима пройдет, наступит лето, и начнутся разговоры о Токио.

Владимир Путин связал все эти события с президентскими выборами в России? Вполне допускаю. Но международные институты работают плохо в этом направлении. Не знают, не понимают, недостаточно хорошо изучили нашу психологию! Если что-то приходит к нам извне, люди, наоборот, объединяются. Так что результат, по сравнению с тем, которого добиваются, будет прямо противоположным!»