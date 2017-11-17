Генпрокуратура и МВД о резонансном убийстве в Сумгаите

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками прокуратуры и органов внутренних дел, раскрыто совершенное в Сумгаите тяжкое преступление. Лицо, подозреваемое в его совершении, задержано и привлечено к следствию, говорится в совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры и МВД республики.

Согласно информации, 9 ноября на основании поступившей к ним информации оперативники прибыли по адресу: г.Сумгаит, квартал 7-8-12, обнаружив там тело Гасановой Нуриды Бахрам гызы с колото-резаными ранами. При участии сотрудников прокуратуры и управления полиции была назначена судебно-медицинская экспертиза, на месте проведен был осмотр и изъяты вещественные доказательства. Также осуществлены были надлежащие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК АР (умышленное убийство).

В результате профессиональных следственно-оперативных действий сотрудников прокуратуры и управления полиции в качестве подозреваемого был задержан и привлечен к следствию житель Сумгаита Насибли Фируз Шадат оглу. На основании прямых улик было установлено, что Насибли убил женщину в ходе конфликта на почве личных отношений.

В настоящее время следствие по делу продолжается.