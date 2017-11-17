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Центробанк о курсе доллара

 

Официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 20 ноября 2017 года установлен на уровне 1,7002 маната, сообщает Центральный банк.

По отношению к 17 ноября курс маната к доллару не изменился.

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