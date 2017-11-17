В Азербайджане учредили новый орден

Сегодня на заседании Милли Меджлиса обсуждались изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением ордена «Рашадат» («За доблесть»), передает Тренд.

Согласно изменениям, орден «Рашадат» будет вручаться военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана за особые заслуги в обеспечении независимости, территориальной целостности и безопасности страны, за высокопрофессиональное руководство воинской частью или соединением в ходе боевых операций, в результате которых от врага освобождены важная или стратегическая территория, населенный пункт, район или город, за проявленные мужество и отвагу во время защиты Родины от вражеского нападения, при уничтожении живой силы и боевой техники противника, за смелые и решительные действия при выполнении служебных обязанностей и военной службы в условиях реальной угрозы для жизни и здоровья, за особые заслуги при спасении людей в чрезвычайных ситуациях или экстремальных условиях, а также за особые заслуги в обеспечении охраны государственной границы.

В законопроекте говорится, что орден «Рашадат» имеет три степени, высшей из которых является - первая . Ношение ордена производится на левой стороне груди, а при наличии у лица ордена «Азербайджан байрагы» помещается после него.

Изменения были вынесены на голосование и приняты большинством голосов.