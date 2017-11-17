В Гяндже задержан мужчина, совершивший развратные действия с 14-летней школьницей, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, утром 16 ноября несовершеннолетняя девочка подошла к сотрудникам полиции, несшим патрульную службу, и попросила их о помощи, сказав, что неизвестный мужчина совершил с нею развратные действия.

Заметив сотрудников полиции, злоумышленник попытался скрыться, но был задержан и доставлен в Управление полиции Кяпазского района.

В ходе дознания было установлено, что 45-летний житель Закатальского района Хикмет Мухтаров, воспользовавшись тем, что в пассажирском автобусе было мало людей, совершил развратные действия с сидевшей около него несовершеннолетней пассажиркой. Во время очередной из остановок автобуса девочка выбежала из него и попыталась сбежать, но Х.Мухтаров стал преследовать ее.

В сообщении правоохранительных органов отмечается, что задержанный был неоднократно судим в России и Азербайджане.

По факту в Управлении полиции Кяпазского района начато следствие.