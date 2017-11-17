Пропала аргентинская подлодка

Боевая подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины престала выходить на связь у берегов южноамериканской страны, сообщает сегодня военно-морское ведомство республики. На борту субмарины находятся 44 члена экипажа, передает РИА Новости.

"ВМС проводят действия по восстановлению связи с подлодкой "Сан-Хуан", потерянной во время ее перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плату. Самолеты и корабли ВМС находятся в зоне ее последнего зафиксированного местонахождения", — сообщает ВМС Аргентины в своем микроблоге в Twitter.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивая скорость до 25 узлов в час.