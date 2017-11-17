Первая в мире пересадка головы человека была произведена на трупе в Китае в ходе 18-часовой операции. Благодаря данной процедуре удалось восстановить работу позвоночника, нервов и кровеносных сосудов. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Об успешной пересадке головы объявил итальянский нейрохирург Серджо Канаверо (Sergio Canavero) на пресс-конференции в Вене. Операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета (Китай) во главе с доктором Жэнь Сяопином (Xiaoping Ren). По словам Канаверо, трансплантация головы живого человека пройдет в ближайшее время.

В сентябре 2016 года нейрохирург опубликовал видео, в котором показаны животные (мышь и собака), пережившие пробную операцию по пересадке головы. В ходе эксперимента на животных использовался полиэтиленгликоль, который вводился в пораженные участки спинного мозга и способствовал восстановлению связей между тысячами нейронов.

Операция на трупе сделана в рамках подготовки к пересадке человеческой головы российского программиста, страдающего от нейродегенеративного заболевания. Однако нет никаких убедительных доводов в пользу того, что такая операция принципиально осуществима.