Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял очередное противоречивое решение, которое может дорого обойтись национальной экономике. В распространенном ЦБА сообщении отмечается, что благодаря позитивной динамике роста ненефтяного сектора, стабильности валютного рынка и ряда других положительных моментов учетная ставка останется на прежнем уровне - 15%.

Для несведущих в финансовых терминах поясним, что учетная ставка - это проценты, под которые один банк предоставляет кредиты другим банкам и компаниям. Риторика сообщения ЦБА такова: в нашей экономики дела идут хорошо, обеспечена макроэкономическая стабильность, нет предпосылок для инфляции и благодаря всему этому учетная ставка не повышается.

Авторы месседжа ЦБА, видимо, рассчитывали в качестве реакции на всенародное ликование: не повышает, мол, ставки, значит все супер. Но на деле, как всегда, действия ЦБА надо понимать ровно наоборот. Если условия такие позитивные, как поведал финансовый регулятор, стало быть надо снижать учетную ставку, а не сохранять или, еще хуже, повышать ее.

Предпринятое банком напоминает скупого владельца ломбарда, который, выдавая под драконовские проценты деньги, при этом требует безграничную благодарность от заемщиков.

Что же происходит на деле? Как считает эксперт Акрам Гасанов, манипуляции ЦБА ведут к удушению экономики.

«Фактически при той финансовой обстановке, которую сформировал ЦБА в стране, экономический спад неизбежен. При учетной ставке в 15% ставки банков по среднесрочным кредитам для предприятий должны быть на «беспредельном» уровне 22-25%. Ставки повышают, когда есть угроза инфляции, и понижают, если такое не предвидится. Снижение процентных ставок - это механизм стимулирования роста экономики, когда банки могут давать недорогие кредиты предприятиям на модернизацию, развитие, открытие новых рабочие мест и др. Именно поэтому 10 сентября 2002 года президент Гейдар Алиев своим указом обязал тогдашний Нацбанк (ныне Центробанк) снизить процентные ставки, которые были на то время на уровне 10%. Общенациональный лидер исходил из понимания того, что для развития нужно насыщать экономику деньгами, а не изымать их из оборота, как это сейчас делает ЦБА. Теперь в результате значительного сокращения денежного предложения в Азербайджане деньги перестали выполнять свою функцию», - сказал А.Гасанов haqqin.az.

Эксперт напомнил, что после девальвации ЦБА вдвое уменьшил манатную и в четыре раза долларовую массу в стране. А то, что имеется в наличии, банкам выгоднее не выдавать в виде кредитов, а хранить без рисков в депозите в том же ЦБА. Это вполне устраивает банки и ЦБА. То есть даже имеющиеся у банков деньги вращаются внутри банковской сферы, но числятся якобы в экономике.

«О какой экономике можно говорить, когда у бизнеса нет денег. Кстати, подписанный Гейдаром Алиевым документ, в силу которого в директивном порядке Нацбанку было поручено снизить кредитные ставки, так и назывался: Указ о мерах по поддержке развития предпринимательства. Примечательно, что на сайте ЦБА нет данных о ставках до 2006 года. Если наш главный банк не опасается инфляции, то следует снизить учетные ставки и дать подпитку экономике. Возможно, ЦБА опасается не инфляции, а девальвации. Мол, освободи деньги, и они пойдут на валютный рынок. В таком случае вместо того, что бы идти по пути, который ведет к стагнации экономики, ЦБА мог бы засучив рукава тщательно контролировать целевое использование выданных банкам денег. И не было девальвации, а предпринимательство получило бы жизненно необходимую энергию - деньги», - уверен экономист.

Тем временем и многие другие финансисты предупреждают, что ЦБА зациклился на удержании курса маната, а там хоть трава не расти. Что происходит, когда ставки ЦБА высокие? Банки меньше занимают деньги у Центробанка, естественно, и меньше выдают кредитов предприятиям и населению.

А те немногие кредиты, которые все же выделяются, обставлены большими процентами, чтобы компенсировать потери из-за высоких учетных ставок ЦБА. Дорогие кредиты приводят к ухудшению финансового положения заемщиков и снижению роста экономики. Денег становится меньше и меньше.

Есть такая поговорка: «Деньги - кровь экономки». И ЦБА, видимо, как средневековый лекарь решил устранить недуги путем кровопускания. Однако от таких манипуляций, как кровопускание, пациент может и умереть, если кровь перестанет циркулировать. В ЦБА, похоже, об этом стараются не думать.