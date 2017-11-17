В Турции впервые арестовали похитителей биткоинов

В Турции прошла первая полицейская операция по поимке похитителей криптовалюты. Злоумышленники украли у местного бизнесмена 450 биткоинов, сообщает Haberturk.

Пятеро грабителей, представившись полицейскими, силой затащили предпринимателя в автомобиль и под дулом пистолета потребовали от него назвать им пароль его доступа к криптовалютному счету. Бизнесмен безотлучно пробыл в автомобиле целых восемь часов.

После того как злоумышленники перевели на свой счет биткоины потерпевшего, они отпустили его, вследствие чего тот получил возможность обратиться в полицию.