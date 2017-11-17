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Латвия заметила у своих границ российские боевые самолеты

 

Три российских военных самолета были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением сегодня выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики, передает ТАСС.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 17 ноября идентифицировали два самолета Су-27 и один Ил-76 Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

По утверждению минобороны страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015-м - более 270, а в 2014-м - свыше 250.

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