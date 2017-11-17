Узбекский политолог, заместитель директора по геоэкономике и геокультуре Центральной Азии Центра традиционных культур Бахтиёр Эргашев убежден в особой значимости Азербайджана для его страны.

«Для Узбекистана Азербайджан имеет приоритетное значение по ряду причин. Нас связывают многовековые узы дружбы, языковая и религиозная близость. Кроме того, Ташкент рассматривает Азербайджан как важное транспортное звено в его сотрудничестве с Турцией и Европой. Ведь не случайно мы активно поддержали открытие транспортного коридора Баку - Тбилиси - Карс.

Азербайджан, закончив реализацию этого транспортного коридора, повысил свой потенциал. Узбекистан крайне заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном, то же самое касается и Турции», - сказал Б.Эргашев в беседе с haqqin.az.

Политолог убежден, что позиция прежнего узбекского президента Ислама Каримова, заключавшаяся в поддержке Азербайджана в карабахском конфликте, останется прежней, хотя, возможно, и не в таком жестком духе.

«В последнее время мы замечаем послабление политики в отношении Еревана. Не утверждаю, что будут восстановлены дипломатические отношения, откроются авиарейсы между Ташкентом и Ереваном, но определенная жесткость между Арменией и Узбекистаном спадет. Это, однако, не означает, что Узбекистан откажется от политики Ислама Каримова по поддержке Азербайджана. Напротив, отношения двух стран будут наполнены новым содержанием и станут более динамичными. И визит министра обороны в Баку - наглядный тому пример. Не исключено, что также будут и другие визиты на высоком уровне», - считает Б.Эргашев.

Политолог отметил потепление и в узбекско-турецких отношениях. «Эти отношения теперь перешли на новый уровень, прежние обиды отброшены в сторону, и мы нацелены на полноценное сотрудничество. Визит президента Мирзиёева в Анкару и его встреча с Эрдоганом означает полноценное восстановление наших отношений», - полагает он.

Касаясь возвращения Узбекистана в Совет тюркоязычных государств, Ергашев заявил, что не исключает этого, однако подчеркнул, что Ташкент пока присматривается к любым интеграционным структурам.

«Вы же сами видите, что Совет тюркоязычных государств ныне раздирают проблемы. Свежий пример - конфликт между Бишкеком и Астаной. Поэтому мы будем серьезно взвешивать все наши действия перед тем, как принять решение о вступлении в ту или иную организацию. С другой стороны, после обретения нашими странами независимости, чего греха таить, Анкара решила заменить нам «старшего брата». Нет, спасибо, нам новый «старший брат» не нужен, мы по горло сыты «старшими братьми». Ташкент со всеми странами настроен поддерживать равноправные отношения», - сказал Б.Эргашев, отметив, что Ташкент будет продолжать политику сбалансированности и равноудаленности от мировых центров.

«Движение в сторону Москвы Ташкент всегда компенсирует сближением с Пекином, Вашингтоном. Глава Узбекистана Ш. Мирзиёев подписал пакет инвестиционных соглашений с Москвой на 15 млрд долларов, что было сразу компенсировано соглашением с Пекином на 22 млрд долларов. Конечно же, такие прорывы должны быть сбалансированы и аналогичными соглашениями с Вашингтоном, чтобы не попадать под зависимость от других центров», - отметил Б.Эргашев.

Касаясь внутренней политики Узбекистана, политолог подчеркнул, что конструкционные основы политики Ислама Каримова остались неизменными, и освобождение нескольких политзаключенных вовсе не означает ослабленности власти: «их все равно освободили бы».

Однозначно выразился Б.Эргашев и о ситуации с дочерью Ислама Каримова. «Да, будет суд, в ее деле действительно есть факты коррупции, злоупотребления служебным положением и др. Однако она будет амнистирована. Ш.Мирзиёев не тот человек, который будет вести войну с женщиной, и в ближайшее время она будет на воле», - уверен политолог.