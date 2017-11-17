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Британия обвинила Германию и Францию в торможении Brexit

 

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис обвинил Германию и Францию в торможении переговоров по условиям выхода королевства из состава Европейского Союза (ЕС). Об этом пишет газета The Guardian.

Выступая на экономической конференции в Берлине, Дэвис заявил, что две самые сильные страны в Европе блокировали поддерживаемые другими странами ЕС надежды Великобритании о начале торговых переговоров.

«Многие из них хотят двигаться дальше. Они считают это (переход к торговым переговорам] очень важным для них. Такие страны, как Дания, Нидерланды, Италия, Испания и Польша, видят в будущей сделке большие выгоды», — подчеркнул Дэвис.

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