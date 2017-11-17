Саудовские власти заморозили и биржевые счета арестованных принцев

Власти Саудовской Аравии приняли новые меры в отношении уличенных в коррупции лиц, заблокировав их торговые счета на фондовых биржах. Об этом сообщила сегодня газета Al Hayat.

По информации издания, Управление рынками капитала (Capital Market Authority) Саудовской Аравии распорядилось заморозить биржевые счета помещенных под стражу принцев и предпринимателей.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией под руководством наследного принца Мухаммеда бен Салмана постановил задержать 11 принцев и около 30 бывших и действующих министров и предпринимателей по обвинению в коррупции. Новый орган был сформирован по указу саудовского монарха Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, объявившего антикоррупционную кампанию.

Как заявили в Генпрокуратуре королевства, всего были задержаны и допрошены 208 человек. По некоторым данным, в списке подозреваемых оказался и принц Аль-Валид бен Таляль - один из богатейших людей в мире. На время следствия все частные банковские счета помещенных под стражу заморожены, власти направили запросы в ЦБ соседних стран, в частности в Кувейт и ОАЭ, о раскрытии счетов возможных саудовских коррупционеров. В Эр-Рияде заверили, что банковские санкции не распространяются на принадлежащие обвиняемым компании.