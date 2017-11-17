Известный адвокат Эльчин Гамбаров написал книгу о тюремной жизни правозащитницы Лейлы Юнус. Книга называется «Блеск и нищета Лейлы Юнус».

Правозащитник и глава НПО Л.Юнус вместе со своим супругом Арифом Юнусом обвинялась в хищении грантов и уклонении от налогов и была приговорена к 8.6 годам заключения, однако впоследствии Апелляционный суд смягчил наказание и осудил Юнус условно. После освобождения правозащитница вместе со своим супругом Арифом Юнусом покинула Азербайджан.

Однако спустя некоторое время чета Юнус вновь взялась за старое – острую критику политики правительства и президента АР. Л.Юнус пытается предстать на Западе в образе этакого отважного героического диссидента, отождествляя себя с великими борцами с советским тоталитаризмом. Чаще всего она сравнивает себя с легендарным правозащитником Марченко, погибшим в застенках Мордовии, но не склонившим голову перед большевистской властью.

Но кто такая Л.Юнус? И как ей удалось выйти из тюрьмы? На какой сговор с властями она пошла? Что она рассказывала своему адвокату и правительственным чиновникам о западных правительствах? Обо всем этом повествует книга Э.Гамбарова, в которой перед нами предстает поистине чудовищный образ правозащитницы. Л.Юнус прямо заявляет: «Власть хочет превратить меня в тюремную сволочь. Я готова стать сволочью. Но сволочью на свободе».Что ж, власть предоставила Л.Юнус шанс побыть "сволочью" на свободе.

Haqqin.az продолжает публикацию самых интересных эпизодов из бесед и корреспонденции Л.Юнус, ее отзывов «о товарищах по борьбе с властью». Начало можно прочитать по этим ссылкам. 1) https://haqqin.az/multimedia/110109, 2) https://haqqin.az/news/111533

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Адвокат Эльчин Гамбаров:

«Для Лейлы было невыносимо, что власти освободят кого-либо из политзаключенных, а ее оставят в тюрьме. Подчеркивая свою исключительность, для нее было недопустимо, что кто-то выйдет на свободу, а она нет. Она не хочет быть в общем списке политзаключенных, желая, чтобы ее имя фигурировало особняком и международные организации в приоритетном порядке требовали только ее освобождения.

С этой целью она попросила меня написать статью о ней, подчеркивая особенность ее ситуации: самая старая из заключенных, самая больная, самая известная (еще с советских времен) правозащитница и т.п. Я написал пафосную статью с учетом ее пожеланий. В одном из своих обращений к общественности Лейла написала такие слова – «наш коллега Анатолий Марченко». А.Марченко, советский диссидент, объявивший голодовку с требованием освободить всех политзаключенных СССР, в результате чего он умер. Марченко требовал не своего освобождения, а свободы своим коллегам. А наш «борец за права человека» Л.Юнус доводит до сведения международных организаций, что если не ее, а других освободят, это будет неправильно, и не стоит за это благодарить азербайджанскую власть. Бедный Марченко…

Из писем Л.Юнус своей дочере Динаре:

«Я понимаю, сложность еще в том, что нас сейчас много сидит политзаключенных. Но мы с папой самые заслуженные, самые больные и одна семья. Об этом и говори»;

Я боюсь, что к 28 мая И.А. (Ильхам Алиев) освободит часть политзеков, а нас нет! И за это освобождение Европарламент, СоЕ (Совет Европы) его будут благодарить. Все время говори, что это неправильно будет»;

«Не бойся плакать. Сейчас нас много сидит, и тебе нужно объяснить, что наше с папой здоровье самое плохое»;

«Я очень боюсь, что сейчас все активны накануне Европейских Игр, и вот 28 мая кого-то освободят, а мы останемся».

Адвокат Эльчин Гамбаров:

«В беседах со мной Л.Юнус неоднократно выражалась аналогичными опасениями. Так, она возмущалась тем, что власти освободят Хилала Мамедова (редактор газеты «Талышо Садо»), за это получат аплодисменты, и ее вопрос будет отложен на неопределенное время. А ведь ранее Л.Юнус неоднократно выступала с требованием освободить Х.Мамедова.

Такой натуры, как у Л.Юнус, я никогда и ни у кого не видел. Ее эго превалирует даже перед членами своей семьи - мужем Арифом и дочерью Динарой. Например, если она страдает, то утешение находит в том, чтобы все, кто ее окружают, тоже страдали. Однажды я написал письмо Динаре, чтоб она не волновалась из-за здоровья матери и все, что говорит на этот счет – это для прессы. Я полагал, что дочь, оставшаяся без родителей, может страдать из-за симуляции матери. Когда я рассказал Лейле об этом письме, она рассердилась: «Пусть она знает, как мне тяжело и действует более активно». Я был поражен. Обычно родители оберегают своих детей, не хотят их страданий и волнений, тем более из-за мнимой болезни. Я подумал, что если она так жестока по отношению к родной дочери, то, кроме своего я, ничего святого для нее не существует».

Из дневника от 11.11.2015 г.:

«Лейла рассказала о своей 3-часовой встрече с и.о. начальника Пенитенциарной службы Г.Алихановым 6 ноября. Г.Алиханов сказал ей, что Ариф начал голодовку, отказавшись от еды и лекарств. По ее словам, власть забеспокоилась, и Алиханов намекнул ей, что Ариф будет освобожден. Л.Юнус ответила Алиханову, что, если Арифа освободят без нее, то она поднимет шум и скандал. Я спросил ее, зачем раскрывать все карты перед властями? В таком случае Арифа могут и не отпустить. Не лучше ли было, чтобы Ариф вышел на свободу, а затем бы начал кампанию по ее освобождению, ведь из-за голодовки он может умереть.

Она ответила: «Мой муж не «ограш» (человек без чести), жену не оставит в тюрьме, кроме того Ариф прочел много литературы о голодовке и знает, как провести ее без ущерба здоровью». Я поразился, ведь она фактически заложила своего мужа: мол, смотрите, что ждет власть, если Арифа выпустят без меня. Я лишний раз утвердился в мысли, что Лейла - эгоистичный человек, для которой жизнь близких не играет никакой роли. Она фактически не хочет, чтобы Ариф выходил на свободу без нее. Лейла сказала: «В данной ситуации надо давить на власть, так как они боятся, что Ариф может умереть. Если хотят решить проблему, то только освобождением нас обоих». Я сказал, что освобождение Арифа – это начало ее освобождения, международные организации поблагодарят властей и т.п.». Лейла ответила, что никаких благодарностей, если она не будет освобождена с Арифом. Я уже заметил такую тенденцию: если ситуация безнадежная, тяжелая, Л.Юнус начинает просить и умолять, а как только появляется шанс – она начинает диктовать условия и вести себя вызывающе».

После того как мера пресечения в отношении А.Юнуса была изменена и он вышел на свободу, Л.Юнус не могла успокоиться, назвав его предателем. Я, как мог, успокаивал ее – «ну не может же Ариф запереться в камере и отказаться выйти на свободу. Это же не частная лавочка».

Из письма Л.Юнус к дочери от 17.11. 2015 г.:

«Ди, Тебе сейчас нужно больше кричать и давить именно на США и Евросоюз. Ди, папа может даже тебе сказать, чтобы ты не кричала, его запугали. Он верит, что поможет мне своим молчанием, это не так. Ди, если ты хочешь спасти меня – кричи!! Напиши открытое письмо в СМИ США, что папу выпустили, чтобы маму уничтожить! Ди, пожалуйста, кричи обо мне! Ты ведь будешь, как раньше, кричать и требовать моего освобождения? Ди, ты ведь не замолчишь?!»

Из письма Л.Юнус к дочери от 20.11.2015 г.:

«Срочно сделай сообщение такого рода и разошли Нуланд (Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США), Малиновскому (Том Малиновски, помощник госсекретаря США по правам человека) в сенат США, журналистам, Мейдан ТВ и др. «Освобождение Арифа Ю. без Лейлы не только не принесло ему облегчения, но напротив. Находясь на свободе и зная, что больная жена в заключении, Ариф не может быть спокойным и, как следствие, его давление резко повышается. Возможен 2-й инсульт. Он не может овладеть собой, зная, каким мучениям подвергается Лейла. А Лейла Ю. полностью потеряла желудок, кишечник. Организм не принимает никакой пищи. После того как съест что-то, сразу понос. Ее делают недееспособным инвалидом».

А вот письмо Л.Юнус к А.Исазаде от 17.11.2015 г., где она заказывает меню:

«Еда: котлеты, крабовые палочки, так хочется коробки 3, немного курицы, ветчина, фрукты, молоко, бананы, гранаты, яблоки, мандарины, хлебцы, йогурт, сыр, гатых, желе мармелад в шоколаде на фруктозе, тортик, пахлава».

И это организм, который не принимает пищи, с «потерянным» желудком и кишечником? Думаю, комментарии излишни. Это так, к слову.

(Продолжение следует)