Массовая потасовка на Олимпийском стадионе

На Бакинском Олимпийском стадионе проходит матч 12-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги между «Карабахом» и «Сумгаитом».

После первого тайма счет 1:0 в пользу чемпиона. На 41-й минуте отличился Ричард Алмейда. Отметим, что на 30-й минуте в составе «Карабаха» был удален вратарь Ибрагим Шехич за удар соперника.

Ближе к концу первого тайма на стадионе произошла массовая драка с участием болельщиков.

Это первая игра национального чемпионата, проводимая на Олимпийском стадионе. «Карабах» решил провести матч на самой большой арене страны, чтобы адаптироваться перед игрой Лиги чемпионов с «Челси», которая состоится 22 ноября.