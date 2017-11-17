В Азербайджане подняли цены на бензин марки АИ-95 и АИ-98.
Согласно информации, литр бензина марки АИ-95 подорожал до 1,25, а Ai-98 – до 1,5 маната.
Новость обновляется.
В Азербайджане подняли цены на бензин марки АИ-95 и АИ-98.
Согласно информации, литр бензина марки АИ-95 подорожал до 1,25, а Ai-98 – до 1,5 маната.
Новость обновляется.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.