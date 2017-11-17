Оползень в Говсане: человека накрыло грунтом

По дороге в поселок Говсаны произошел оползень, сообщили haqqin.az информированные источники.
На место происшествия привлечены спасатели МЧС.
Сообщается, что под завалами грунта остался как минимум один человек.
По дороге в поселок Говсаны произошел оползень, сообщили haqqin.az информированные источники.
На место происшествия привлечены спасатели МЧС.
Сообщается, что под завалами грунта остался как минимум один человек.
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