Подписаться на уведомления
 

Оползень в Говсане: человека накрыло грунтом

Автор: Отдел информации 

По дороге в поселок Говсаны произошел оползень, сообщили haqqin.az информированные источники.

На место происшествия привлечены спасатели МЧС.

Сообщается, что под завалами грунта остался как минимум один человек.

1551 просмотров


Старости
В американской тюрьме пытались убить Рзу Зарраба
В американской тюрьме пытались убить Рзу Зарраба
Наша погода
Сегодня 17° / 10°
18 Ноя 14° / 12°
19 Ноя 16° / 12°
20 Ноя 18° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.007 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Рейтинг Трампа установил новый антирекорд
Стрельба в центре Стокгольма
В США рассекретили новые документы об убийстве Кеннеди
Гурбан Гурбанов: «От игры с «Челси» можно ожидать всего»
Визит оппозиционных депутатов в Карабах вызвал скандал в Мексике
Оползень в Говсане: человека накрыло грунтом
ДТП в Гяндже есть пострадавшие
В Азербайджане подняли цены на бензин Обновлено
Китайские хакеры атакуют Россию
«Карабах» победил, болельщики подрались обновлено
Лейла Юнус: «Мой муж предатель!..» страницы унижения
Россия предупредила граждан о вероятности терактов в Европе и США
Саудовские власти заморозили и биржевые счета арестованных принцев
Британия обвинила Германию и Францию в торможении Brexit
Узбекистан отказывается от жесткой линии Каримова против Армении эксклюзив
Латвия заметила у своих границ российские боевые самолеты
В Турции впервые арестовали похитителей биткоинов
Центробанк оставил бизнес без денег еще одно противоречивое решение
Первая в мире пересадка головы человека
Пропала аргентинская подлодка
Хикмет Мухтаров совершил развратные действия с 14-летней школьницей сообщение МВД
Еще одно землетрясение в Азербайджане
В Азербайджане учредили новый орден
Центробанк о курсе доллара
Генсек НАТО попросил прощения у Турции обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться