Визит оппозиционных депутатов в Карабах вызвал скандал в Мексике

Незаконный визит мексиканских депутатов на оккупированные Арменией азербайджанские территории наносит вред мексикано-азербайджанским отношениям, пишет влиятельная мексиканская газета Excelsior.



«21-28 октября депутаты в рамках визита группы дружбы Армения-Мексика должны были быть в Армении, однако, находясь там, они посетили являющийся азербайджанской территорией и оккупированный Арменией Нагорно-карабахский регион, что вызвало возмущение азербайджанской стороны», - говорится в статье.

Также влиятельная газета Milenio пишет, что левые депутаты (оппозиционеры) способствовали дипломатическому конфликту с Азербайджаном.

«Этот визит был осуществлен по инициативе сопредседателя группы дружбы Армения-Мексика парламента Армении Карена Авакяна. Обращения поддерживающих Армению мексиканских депутатов и неразрешенные Азербайджаном визиты на территорию этой страны привели к тому, что депутаты были объявлены персонами нон грата. В письме, представленном азербайджанской стороной, говорится: «Этот провокационный и неприемлемый шаг со стороны мексиканских депутатов противоречит духу отношений дружбы и сотрудничества между Мексикой и Азербайджаном, и его целью, несомненно, является нанесение вреда этим отношениям», - пишет газета.

Другая влиятельная газета El Universal пишет, что мексиканские депутаты вызвали справедливое возмущение Азербайджана.

«Все три федеральных депутата Мексики с 1992 года без разрешения азербайджанского правительства незаконно посещали Нагорно-Карабахский регион, оккупированный Арменией. Поэтому временный поверенный в делах Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов попросил о встрече с начальником главного европейского управления секретариата по внешним связям (МИД), на которой он выразил серьезную обеспокоенность в связи с визитом «на оккупированные азербайджанские территории, не считаясь с азербайджанским законодательством и предупреждениями о визитах в регион, размещенными на официальной странице секретариата по внешним связям Мексики»», - пишет издание.

Кроме этих СМИ вопрос был освещен рядом других медиаресурсов, в том числе радио: http://www.20minutos.com.mx/noticia/298598/0/preocupa-a-azerbaiyan-visita-ilegal-de-diputados-de-morena-y-prd/;http://www.ejecentral.com.mx/diputados-de-prd-y-morena-causan-conflicto-diplomatico-con-azerbaiyan/.