Гурбан Гурбанов: «От игры с «Челси» можно ожидать всего»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями от победы над «Сумгаитом» (2:0) в игре 12-го тура чемпионата Азербайджана.

«Чувствовалось, что футболисты потеряли тонус, - говорит главный тренер. - Многие отдыхали у нас. Мы решили дать футболистам отдых и не провели товарищеский матч.

Была полезная игра. Остались в меньшинстве. Иногда это укрепляет футболистов. Я остался доволен игрой, желаю успехов «Сумгаиту» и ее главному тренеру Самиру Абасову.

Удаление Шехича? Есть моменты, которые нельзя допускать. Возможно, там не было красной карточки, а была ошибка арбитра. Но я все равно ищу ошибки в своих футболистах. В последнее время часто получаем красные карточки. Футболисты становятся внимательнее. Нам надо быть готовыми к таким ситуациям. Правда, я не думал, что вратарь будет удален (улыбается).

Антон Каниболоцкий? У него контракт, не думаем расставаться с ним. Он немало сыграл в чемпионате. Правда, в еврокубках пока не играл. Важно, чтобы было три вратаря. Я не считаю его слабым. Просто вратарская позиция такова, что нужно постоянно иметь игровую практику, особенно перед Лигой чемпионов.

От игры с «Челси» можно ожидать всего. Соперник известен, понятен. Мы должны хорошо бороться, будем играть на своем поле. И болельщики будут с нами. Объединимся и постараемся хорошо сыграть. Как минимум будем бороться до конца. Постараемся, чтобы болельщики были довольны. Даже если проиграем, хотим, чтобы зрители ушли со стадиона удовлетворенными нашей игрой и проявленным желанием. В оставшиеся до матча дни постараемся узнать соперника еще лучше».

Гурбан Гурбанов также отметил, что ему как главному тренеру национальной команды не будет сложно следить за игроками других команд.

«Многих игроков я знаю. Но смотреть игры футболистов других команд нужно специально, не отвлекаясь на «Карабах», чтобы лучше понять качества этих игроков».