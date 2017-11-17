В США рассекретили новые документы об убийстве Кеннеди

Национальные архивы США в пятницу опубликовали еще одну порцию из почти 11 тысяч документов, связанных с убийством в ноябре 1963 года президента страны Джона Кеннеди, передает РИА Новости.

"Все опубликованные документы исходят от ФБР", - говорится в сообщении, поступившем в агентство.

Там указывается, что свыше 8,3 тысячи записей обнародованы полностью, а около 2,4 тысячи - "с ограниченным редактированием". Кроме того, отмечается, что 144 документа опубликованы впервые.

Нынешняя публикация документов стала пятой по счету. Ранее Национальные архивы обнародовали в общей сложности более 20,5 тысячи документов, связанных с убийством Кеннеди.