Мугабе попросил у военных «еще несколько дней» у власти

Президент Зимбабве Роберт Мугабе попросил у военных побыть «еще несколько дней у власти». Об этом пишет издание Independent со ссылкой на источники.

Лидер группы военных Крис Муцванва, союзник недавно уволенного вице-президента Эммерсона Мнангагва, сказал, что президент должен принять решение покинуть пост, иначе завтра они возьмут этот вопрос в свои руки.

Как пишет издание, «93-летний политик продолжает настаивать на том, что он остается у власти, несмотря на то, что представители правящей партии Zanu-PF говорят об обратном».

«Если он будет упрямиться, мы организуем его увольнение в воскресенье 19 ноября. Когда это будет сделано, мы объявим о его импичменте во вторник 21 ноября», — отметили представители партии.