В небе над Англией столкнулись вертолет и самолет

Региональная полиция подтверждает гибель нескольких человек при столкновении вертолета и легкомоторного самолета в небе над графством Бакингемшир в Англии в пятницу вечером, передает РИА Новости.

"По нашим данным, несколько человек погибли при инциденте в Бакингемшире. После ЧП были перекрыты некоторые дороги, в настоящее время движение восстановлено", - сообщил представитель местной полиции, отказавшись назвать точное количество погибших и раненых.

В настоящее время на месте работают медики, спасатели и представители службы по расследованию авиапроисшествий.