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В Азербайджане искореняют квартирные мошенничества

 

В Азербайджане планируется отменить предварительную полную оплату недостроенного жилья. Данный вопрос нашел отражение в проекте закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс», который был обсужден в пятницу на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам правовой политики и государственного строительства, сообщает Trend.

Член комитета Али Гусейнли сказал, что документ представлен в парламент в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана.

"В ряд статей кодекса вносятся необходимые поправки, которые направлены на решение некоторых спорных моментов в сфере строительства. Имеются недостатки в связи с регистрацией прав собственности граждан, продажей одной квартиры нескольким лицам и куплей-продажей. Договор между владельцем и клиентом должен заключаться в нотариальном порядке. Такое правило существует в мировой практике и должно найти свое отражение в национальном законодательстве", - сказал Гусейнли.

Было отмечено, что представленный законопроект подготовлен с целью регулирования процесса купли-продажи квартир в недостроенных зданиях.

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