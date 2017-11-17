Польша призвала Европу отказаться от газа из России

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что страна не намерена продлевать контракт с Россией на поставку газа, истекающий в 2022 году.

В интервью «Польскому радио» он подчеркнул, что Варшава призывает и другие страны Европы последовать ее примеру в отношении проекта «Северный поток-2».

В качестве примера он привел Хорватию, которая обладает возможностями диверсифицировать поставки газа в ЕС.

«Мы хотим завершить в 2022 году российский контракт. Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира», — сказал министр.