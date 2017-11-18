Эксперты мирового финансового рынка активно обсуждают шокирующие новости из Венесуэлы. На этой неделе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о "частичном дефолте" Венесуэлы. Произошло это после того, как крупнейшая нефтедобывающая страна не погасила в течение 30 дней долг в размере 200 миллионов долларов по облигациям 2019 и 2024 годов.

Представители компаний-кредиторов встретились в Каракасе с венесуэльскими чиновниками, их общение продолжалось всего 25 минут, и инвесторы вышли крайне разочарованными: их надежды получить хоть сколько-нибудь вразумительный ответ от правительства Мадуро о том, как оно будет выплачивать долги, не оправдались. Сами же венесуэльские власти объявили о "полной победе в процессе рефинансирования долга".

Таким образом самая богатая на углеводороды страна в мире сделала первый шаг на пути своего двойного дефолта - государственной нефтяной компании Petroleosde Venezuela и общего суверенного долга, которые в итоге составляют астрономическую сумму в 150 миллиардов долларов. На первый взгляд, это ясный сигнал о том, что мировые финансы и нефтяной рынок ждут потрясения, способные вызвать глобальный кризис.

Спасательный круг бросает Россия

В Москве тут же было объявлено о том, что Россия согласилась отсрочить выплату Венесуэлой долга в 3 миллиарда долларов на целых десять лет. Ранее предполагалось, что российский кредит, выданный в 2011 году под поставки российского оружия, страна выплатит к 2018 году.

Согласитесь, что это очень похоже на то, как Москва в советские времена щедро одаривала своих союзников деньгами и оружием, не особенно надеясь на то, что они когда-нибудь вернут долги. Это своего рода дежавю.

В свое время советские миллиарды уходили, как вода в песок, на Кубе. В концов-концов Москва простила Гаване 30-миллиардный долг. А что было взять с кубинцев, у которых в кармане были лишь вошь на аркане и блоха на цепи? Теперь то же самое происходит и с Венесуэлой. И при Чавесе, и при Мадуро стоит кому-то из венесуэльских лидеров прибыть в Москву, тут же заключаются кредитные договоры и подписываются многомиллионнные контракты на приобретение современных самолетов "Су", военных вертолетов, танков Т-72, автоматов "Калашникова", принимаются решения о крупных инвестициях в венесуэльские нефтяные поля.

Разница в том, что Куба - маленький остров, попавший под пяту Кастро, а Венесуэла - прежде богатая и самодостаточная страна, которую, как рыбу, выпотрошил популист Чавес.

Посмотрите, что происходит. В 2011 году на военные цели Венесуэле был выдан кредит в размере 4 миллиардов долларов по ставке в 8 процентов годовых. В марте 2016 года Венесуэла пропустила платеж по российскому кредиту, после чего ей вновь была предоставлена отсрочка: сумма долга была пересчитана и составила $2,84 млрд, она должна была погашаться полугодовыми траншами до сентября 2021 года. Однако весной 2017 года Венесуэла просрочила очередной платеж, не вернув российской стороне по меньшей мере $221 млн. Теперь крайний срок погашения долга смещен уже на 2027 год. Вот такая любопытная статистика.

Еще более впечатляющими цифрами располагает агентство Reuters. По его данным, с 2006 года Россия предоставила Венесуэле кредиты или кредитные линии на общую сумму $17 млрд. Часть этих денег была направлена на закупку российского оружия и военной техники …

Счастливые должники и несчастные кредиторы

Парадокс, однако, заключается в том, что не только благородная и щедрая Россия, но и капиталистические хищники, похоже, готовы (по крайней мере, сегодня) простить Мадуро невыполнение обязательств по внешнему долгу.

Американская газета El Nuevo Herald цитирует экспертов, которые заявляют о том, что держатели бонов "могут довериться искренности" (!) официальных представителей Венесуэлы, клянущихся, что они выполнят в полном объеме свои обязательства. Казалось бы, сейчас все инвесторы должны объединиться, чтобы потребовать от Каракаса оплаты обязательств, а если он не будет в состоянии это сделать, обратиться за помощью к американской Фемиде. Однако, как говорит эксперт по Латинской Америке нью-йоркского мозгового центра The Economist Intelligence Unit Фернандо Фрехейдо, "кредиторы Венесуэлы не требуют денег".

По словам экспертов, такое поведение имеет свою логику: "Мировой рынок облигаций считает, что Венесуэла слишком велика, чтобы рассыпаться по кусочкам", - пишет агентство Bloomberg. Первое правило должников, напоминает оно, состоит в том, чтобы продолжать вести переговоры с кредиторами. А представители правительства Мадуро делают исключительно радостную мину при весьма сомнительной игре. И, как ни странно, им продолжают верить. Вроде как ничего другого не остается. Это напоминает одесский анекдот. Моню спрашивают: "Ну шо, ты женился?" "Женился". "Ну и шо, ты счастлив?" "А шо делать?"

На этой неделе Международная ассоциация свопов и деривативов (англ. International Swaps and Derivatives Association - ISDA) должна была принять решение о том, что нефтяная компания Petroleos de Venezuela нарушает свои кредитные обязательства, и это грозит ей дефолтом. Но ассоциация вновь, уже во второй раз, этого решения не приняла. Как считает Bloomberg, это свидетельствует о сложности суверенного венесуэльского долга, который может вызвать цепную реакцию в мировых финансах. "Тень Lehman Brothers легла на Венесуэлу", - пишет агентство. Напомню, что банкротство этого американского инвестиционного банка в 2008 году вызвало мировой финансовый кризис.

Петля сжимается. Вокруг кого?

И здесь я вынужден отойти от темы. Недруги венесуэльского правительства, а их великое множество и в Латинской Америке, и, разумеется, в США, и в остальных частях света, конечно, приветствовали бы то, что в Америке называют "сменой режима" в Каракасе. Генеральный секретарь Организации Американских Государств Луис Альмарго созывает одну сессию за другой, клеймя этот самый режим, который он называет "наркодиктатурой", петля вокруг него, как он считает, все время сжимается.

Бывший генпрокурор Венесуэлы Луиза Ортега Диас только что направила в Международный криминальный суд в Гааге требование задержать президента страны Николаса Мадуро, а также других высших должностных лиц. Ортега Диас считает, что Мадуро должен быть допрошен по подозрению в преступлениях против человечества. Она утверждает, что полицейские и военные только в период с 2015 по 2017 год совершили более 8 тыс. убийств, действуя по указанию правительства.

Антидемократическую политику Мадуро осудили абсолютно все крупные государства Латинской Америки. Но с него как с гуся вода. Более того, с лета этого года, когда венесуэльские города ежедневно накрывали волны уличных протестов, его правительство лишь укрепило свои позиции.

Во многом это связано с соглашательской политикой венесуэльской оппозиции. Латиноамериканские эксперты говорят о том, что оппозиционная коалиция Венесуэлы переживает худший кризис с начала общенациональной борьбы против правительства несколько лет назад, о начавшейся в ее стане агонии. Связано это не только с тем, что оппозиция в чистом виде проиграла проведенные в ноябре губернаторские выборы (ее кандидаты смогли победить лишь в пяти из 23 штатов страны), но и с тем, что почти все победившие оппозиционеры пошли потом на поклон к властям - их заставили принести присягу перед так называемой Конституционной ассамблей, искусственно созданной Мадуро в нарушении всех законов страны.

То есть власть заставила оппозицию играть по своим правилам, и общенациональный протест выдохся. "Диктатуры не проигрывают", так прокомментировала результаты выборов экс-президент Панамы Лаура Чинчилья.

Диктатуры не проигрывают борьбу, если им противостоит расколотая оппозиция. Это правило годится не только для Венесуэлы. Счастлива страна или глубоко несчастна в этом, как правило, повинны не только власть, но и оппозиция. Но есть и другая тенденция, когда диктатурам противостоят нестройные ряды тех, кто их кредитовал.

Что остается ждать противникам Мадуро? Что его правительство упадет, как перезрелая груша, не выдержав экономических тягот? Примеры тому есть - крах СССР. Но есть и примеры другого сорта - Куба с более полувековой историей правления одного клана, исповедующего социалистические химеры. У Венесуэлы, полагаю, равные шансы пойти по одному или другому пути.