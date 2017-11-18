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Стрельба в "Москва-Сити": 6 пострадавших десятки задержанных, обновлено

 

Почти 30 человек задержаны после конфликта со стрельбой в ресторане в комплексе «Москва-Сити». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Около тридцати человек задержано после конфликта со стрельбой в «Москва-Сити», их допрашивают», — сказал источник.

Он отметил, что правоохранительные органы устанавливают участников и свидетелей конфликта.

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В деловом центре «Москва-Сити» произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.

«Поступило сообщение о конфликте на бытовой почве между неизвестными и сотрудниками охранного предприятия из-за парковки на территории комплекса «Москва-Сити». По предварительным данным, пострадало шесть человек, четверо будут госпитализированы, двоим окажут медицинскую помощь на месте», — сказал он.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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