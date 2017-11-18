Уже прошло две недели с тех пор, как глава правительства Ливана Саад Харири в своем неожиданном выступлении из саудовской столицы объявил о своей отставке. До сих пор, однако, в самом Ливане отказываются эту отставку признавать, пока Харири не появится дома. Он, между тем, направляется во Францию, где уже договорился о встрече с президентом Эммануэлем Макроном.

Тот сразу подключился к тушению конфликта, уже слетав на несколько часов в Эр-Рияд. Все понимают, что если в Ливане снова полыхнет, то цена может оказаться очень высокой. До сих пор нет полной ясности, что же произошло после визита Саада Харири в Саудовскую Аравию, будучи, как говорят, лично приглашенным королем Салманом.

За несколько дней до этого ливанский премьер уже был в Эр-Рияде, вернулся воодушевленный, разместил в соцсетях снимок, на котором запечатлен он сам с саудовским министром по делам Залива Тамером аль-Сабханом. На фото все улыбаются. Зато уже 3 ноября в аэропорту встречали не официальные лица, а вооруженные люди, отобравшие у него и у его телохранителей мобильные телефоны. И на следующий день он выступил на саудовском телеканале с заявлением об отставке и обвинениями Ирана в кознях против своей страны.

Недаром сразу пошли разговоры о том, что Харири не свободен в своих действиях и делает то, что ему говорят. У Саада Харири двойное, ливанско-саудовское гражданство, он сам родился в Саудовской Аравии, и его семья имела тут большой процветающий бизнес. Правда, сейчас вроде бы не без помощи саудовских властей бизнесу были созданы серьезные проблемы. Харири всегда считался человеком Эр-Рияда в Ливане, будучи представителем суннитской общины на премьерском посту, в то время как пост президента Ливана отходит представителю христианской общине маронитов, а пост спикера парламента за шиитами. Такое распределение политических постов позволяет сохранять баланс в стране после тяжелого и кровавого кризиса, достигшего пика после убийства отца Саада Харири, премьер-министра Рафик Харири.

В 2006 году случилась большая кровавая война Израиля с ливанской «Хезболлой», боевики которой и убили ливанского премьера. Конечно, после всего этого для Саада Харири сложно было возглавить «правительство согласия», в которое вошли люди из организации, стоявшей за покушением на его отца, но и продолжать вооруженное противостояние ни у кого в Ливане уже не было ни сил, ни желания. Нынешнее принуждение к обострению, за которым просматривается жесткая линия саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана по отношению к Ирану и его ливанскому союзнику «Хезболле», не встречает понимания в самом Ливане, где не хотят возвращаться к тяготам гражданского противостояния, которые еще не выветрились из памяти.

Все гадают, чего хотят в Эр-Рияде: то ли заместить Саада на его старшего брата Бахаа, который займет более жесткую позицию по отношению к «Хезболле», либо вообще спровоцировать новую войну Израиля с «Хезболлой», которая отвлечет силы и внимание Ирана от других фронтов, в частности, от Йемена.

Но недавнее заявление начальника Генштаба Израиля Айзенкота о том, что израильтяне не намерены воевать в Ливане, ломает такую игру Эр-Рияда, если она была. Что касается смены Саада на Бахаа, его Движение за будущее уже заявило, что оно не стадо овец, где по щелчку пальцев можно поменять пастуха. Сейчас интересно будет посмотреть за результатами встречи Харири с Макроном. Франция традиционно включена в ливанские дела, поскольку эта территория после развала Оттоманской империи вплоть до обретения Ливаном независимости в 1943 году административно управлялась французами.

В складывающейся ситуации Харири перед сложным выбором: Ливану нужно, чтобы он не уходил со своего поста, но в Саудовской Аравии, которая его вынудила к отставке, у него осталась семья. Возможно, в Париже будет найдено какое-то решение, которое хоть отчасти удовлетворит стороны, но пока даже трудно представить, как этого добиться.