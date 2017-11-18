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Великобритания вернет Ирану $527 млн

 

Правительство Великобритании в ближайшее время переведет Ирану около 400 млн фунтов стерлингов (приблизительно $527 млн). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на посла Исламской Республики в Лондоне Хамида Баэдинежада, передает ТАСС. 

«Значительная сумма, которую Великобритания должна Тегерану, будет переведена в Центральный банк Ирана в ближайшие дни», - заявил посол, отметив, что денежный перевод «никак не связан» с делом британки иранского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф, осужденной в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти.

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