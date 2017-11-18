Президент РФ Владимир Путин в беседе с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом весьма скептически выразился об урегулировании карабахского конфликта. Но нельзя не учитывать, что Анкара и Москва строят сегодня долгосрочные, а по некоторым направлениям даже стратегические отношения, так что в позиции Кремля по Карабаху могут произойти серьезные перемены, считает эксперт турецкого Центра стратегический исследований Ближнего Востока (ORSAM) Ойтун Орхан.

«Российская политика в Сирии по многим аспектам сейчас зависит от позиции Турции в этом регионе. Сирия играет ключевую роль в отношениях Москвы и Анкары. А для России Сирия - главный фактор во всей ближневосточной политике. Следующим важным моментом является российско-турецкое сотрудничество в энергетической сфере. Турция - один из крупнейших покупателей и транзитеров российского газа на Запад. К этому надо добавить крупное соглашение о строительстве Россией атомной электростанции в Турции. В экономической сфере две страны на пороге начала реализации проектов стоимостью в десятки миллиардов долларов», - отметил турецкий политолог.

Отдельной темой он считает сотрудничество его страны с Россией в сфере безопасности, отмечая, что при существующих разногласиях по Крыму Россия возлагает на Турцию определенные надежды в решении ряда вопросов, связанных с крымскими татарами. Вполне вероятно, что взаимная поддержка в стратегических вопросах будет углубляться, и, естественно, у Турции будет больше возможностей влиять на решение карабахского конфликта.

«Понятно, что Россия ничего не сделает в ущерб интересам своего стратегического союзника на Кавказе – Армении, но под влиянием потенциала отношений с Турцией общая позиция Москвы по карабахскому вопросу способна измениться в позитивном направлении. Так что успешное развитие турецко-российских связей выгодно и Азербайджану. Турция эти отношения строит не только в собственных интересах, но и в интересах такой братской страны, как Азербайджан. Союзнические отношения между Анкарой и Москвой в конечном счете могут стать ключевым фактором на пути урегулирования карабахского конфликта», - уверен Ойтун Орхан.