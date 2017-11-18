Поведение Ирана в отношении JCPOA (Совместный всеобъемлющий план действий - JointComprehensive Plan of Action, политическое соглашение между Ираном и группой государств, относительно ядерной программы Ирана) и Саудовской Аравии приводит к вытеснению Ирана из арабских земель. Администрация президента США Дональда Трампа сейчас поддерживает тесные отношения с Саудовской Аравией и особенно с королем Салманом и его сыном, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Так комментирует ситуацию постоянный автор haqqin.az, ведущий эксперт Gulf State Analytics (компания по оценке геополитических рисков, базируется в Вашингтоне) доктор Теодор Карасик.

По его словам, США и Саудовская Аравия стремятся оказать давление на Иран, чтобы остановить его ракетные испытания и экспорт «шиитского экстремизма» как в Левант (общее название стран восточной части Средиземного моря – Ред.), так и в Йемен.

Как отмечает Теодор Карасик, не случайно сейчас вновь всплыло дело Рафика Харири, ливанского премьер-министра, погибшего в результате покушения. Напомним, что многие усматривали в этом деле иранский и сирийский след.

По мнению американского эксперта, Иран, в свою очередь, не собирается останавливаться «на своих достижениях» в арабском мире. «Тегеран хочет добиться того, чтобы Исламская Республика Иран продолжила свое влияние на геополитику. Персы умны и используют свое влияние в Афганистане и Пакистане, чтобы найти больше рекрутов для «Левантийского фронта». Все это заставляет США и их арабских союзников искать больше точек давления на ИРИ. А Россия, вероятно, будет играть все более важную роль между конфликтующими сторонами», - отметил Теодор Карасик.

Эксперт особо отметил роль Азербайджана – непосредственного соседа Ирана. Напомним, что Баку недавно выделил Тегерану кредит в размере 500 миллионов долларов на строительство железной дороги Решт-Астара в рамках проекта "Север-Юг".

«Участие Азербайджана в проекте железной дороги «Север-Юг» между Россией и Ираном, показывает Баку его историческое место. Азербайджан находится между двумя геополитическими гигантами с большой историей».

При этом Теодор Карасик не сомневается, что сеть железных дорог будет построена, но призывает весьма внимательно следить за политическими рисками.