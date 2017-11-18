«Покидающий в скором времени свой пост президент Киргизии Алмазбек Атамбаев успел испортить отношения со многими государствами. Его внешнюю политику иначе как хаотичной, не отвечающим интересам киргизского народа, не назовешь», - заявила haqqin.az бывший кандидат в президенты Киргизии, правозащитник Рита Карасартова.

«Помнится, Киргизия не подписала итоговое заявление саммита Организации экономического сотрудничества (ECO) в Исламабаде и не поддержала позицию Азербайджана. Тогда только благодаря мудрости азербайджанского руководства, в первую очередь президента Ильхама Алиева, удалось избежать проблем в двусторонних отношениях.

Затем Атамбаев усугубил сложные отношения с Турцией, отказавшись выполнить просьбу Эрдогана о ликвидации гюленистских школ. Ну а теперь очередь дошла и до Казахстана. Все его действия как будто специально направлены на создание проблем между государствами. Надеюсь, что с приходом нового руководства подобных коллизий во внешней политике Киргизии не будет. Хотя у многих есть подозрение, что Атамбаев не собирается уходить из политики, а путем укрепления полномочий премьер-министра продолжит оказывать влияние на власть в этой стране. Тем не менее мы ждем изменений в политике Киргизии, особенно в отношении ее соседей и партнеров», - отметила Р.Карасартова.