Экстренная посадка вертолета президента Аргентины

Погодные условия стали причиной экстренной посадки вертолета с президентом Аргентины Маурисио Макри и членами его семьи на борту, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Telam.

Макри с семьей направлялся на отдых в курортный город Чападмалаль, однако грозовой фронт и сильный ветер принудили пилотов к срочной посадке.

До аэропорта курорта оставалось всего 10 минут лета, когда пилоты приняли решения об экстренном приземлении прямо на открытое поле. За Макри и его семьей тут же был прислан кортеж, который и доставил их к месту назначения.