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Саудовская Аравия отзывает посла из Германии

 

Саудовская Аравия отзывает своего посла в ФРГ для консультаций после заявлений министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в МИД королевства.

По его данным, заявления главы германской дипломатии, сделанные им на пресс-конференции с министром иностранных дел и миграции Ливана Джебраном Басилем, вызвали удивление и неодобрение в королевстве. Эр-Рияд считает их "бесцельными, возмутительными и основанными на ложной информации, которая не способствует обеспечению стабильности в регионе". О каких именно заявлениях Габриэля идет речь, не уточняется.

Кроме того, Эр-Рияд намерен направить послу ФРГ в королевстве ноту протеста в ответ "на эти неоправданные заявления", отмечает агентство. Источник в МИД подчеркнул, что слова Габриэля не выражают дружественной позиции правительства ФРГ, "рассматриваемого королевством как надежного партнера в борьбе с терроризмом и экстремизмом".

16 ноября Габриэль на пресс-конференции в Берлине с Басилем заявил, что приглашение ливанского премьера в Париж "было бы сигналом того, что премьер-министр Ливана Саад Харири не ограничен в передвижении". Ранее агентство AFP сообщало, что Елисейский дворец подтвердил планы Харири прибыть в ближайшие дни в столицу Франции по приглашению президента Эмманюэля Макрона. Комментируя свое приглашение, Макрон назвал его "жестом дружбы и стремлением содействовать спокойствию в этой стране", а "не предложением политического убежища".

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