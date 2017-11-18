Жену Мугабе призвали покинуть свой пост в правящей партии

Правящий Зимбабвийский африканский национальный союз призывает супругу и вероятного преемника президента Роберта Мугабе Грейс Мугабе покинуть свой пост в партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Herald.

Как сообщает издание, Мугабе призвали покинуть партию на встрече всех десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC). Также участники встречи высказались за восстановление в правах уволенного вице-президента Эммерсона Мнангагвы. Они отметили, что решение о его отставке было принято без одобрения ЦК.

Ранее сообщалось, что военные взяли под свой контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Лидер Зимбабве в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.