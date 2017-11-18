Харири прилетел в Париж

Самолет с подавшим в отставку премьер-министром Ливана Саадом Харири и его супругой приземлился в субботу в аэропорту Ле Бурже французской столицы. Об этом сообщил новостной портал El Nashra. Харири прибыл в Париж из Эр-Рияда по приглашению президента республики Эмманюэля Макрона.

Как ожидается, он пробудет в Париже несколько дней, а затем направится в Бейрут, чтобы вручить официальное прошение об отставке президенту Ливана Мишелю Ауну.

3 ноября Харири направился с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, однако на следующий день в ходе телевизионного обращения из Эр-Рияда он неожиданно объявил о своей отставке, отметив, что над его жизнью нависла угроза. Основной причиной своего ухода с поста Харири назвал "вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хезболлах" во внутренние дела страны", чему "он не смог противостоять".

Ливанские власти обвинили саудовские в задержании Харири и потребовали отпустить его на родину. Макрон выступил посредником в соответствующих переговорах между Ливаном и Саудовской Аравией.