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Неймар сбежал из своего особняка в Париже

 

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар покинул свой пятиэтажный особняк в пригороде Парижа Ивелине. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности. Около его дома, дескать, регулярно собирались любопытные фанаты, некоторые из которых сумели проникнуть на территорию особняка. Неймар уже переехал в новый дом, расположенный в том же районе.

Форвард проживал в особняке вместе с некоторыми членами его семьи и близкими друзьями. Общая площадь строения — 1 тыс. кв.м.

16 ноября сообщалось, что Неймар в слезах просил президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу не продавать его в ПСЖ. В итоге трансфер состоялся, и каталонцы получили за своего форварда 222 миллиона евро. По информации СМИ, бразилец несчастлив в своем новом клубе, потому что скучает по отцу и матери. Также он не сумел наладить отношения с новыми своими партнерами, которые недовольны особым положением Неймара в команде.

Форвард желает покинуть ПСЖ и готов рассмотреть соответствующие предложения от «Барселоны» и мадридского «Реала».

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