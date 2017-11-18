В рамках официального визита в Баку делегация, возглавляемая министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым, побывала в Военной академии ВС Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Согласно информации, сначала гости ознакомились с уголком памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, после чего обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области военного образования.
Делегация ознакомилась с адъюнктурой Военной академии ВС, а также с работой научного отдела и кафедр учреждения, с местными практикой обучения и электронной библиотекой.