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Жители Казани предпочитают встретить Новый год в Баку

Автор: Отдел информации 

Самыми популярными авианаправлениями на новогодние праздники у жителей Казани - по данным сервиса путешествий OneTwoTrip, проанализировавшего статистику приобретения билетов на период с 27 декабря по 11 января, - стали Баку и Париж, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Татар-информ».

В среднем в столицу Азербайджана и обратно можно слетать за 12 тыс. 900 рублей, а в Париж – за 16 тыс. 300 рублей. На третьем месте по востребованности у казанцев – Женева со средней стоимостью поездки 15 тыс. 400 рублей. В пятерку самых актуальных мест проведения новогодних праздников вошли также Прага - 20 тыс. 50 рублей и Милан - 13 тыс. 800 рублей.

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