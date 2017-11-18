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Минэкологии об оползневой активности в Баку

 

«Сотрудниками соответствующих структур проведена работа по очистке грунтовых вод перед зданием № 43 в поселке Зых. Вдоль всего здания вырыта траншея. Во время земляных работ стена траншеи упала от воздействия техногенных факторов», - передает АПА заявление начальника экспедиционного отряда геологического планирования Службы национальной геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Рафига Гасанова.

По словам начальника отряда, вытекающие из верхних почвенных слоев  склона грунтовые воды выходят наружу из подвала и со двора здания № 43, что создает проблемы. Данная траншея была вырыта специально под строительство дренажной сети.

Р.Гасанов отметил, что из-за техногенных и естественных факторов на оползневом участке Зых наблюдаются активность.

«В настоящее время оползневой процесс находится в активной фазе. Из подвала, из нижней части опорных стен, а также с наружней части здания грунтовые воды выходят на поверхность земли». – сказал специалист.

Отметим, вчера в поселке Зых Сураханского района против здания № 43 произошел обвал грунта. Рабочий, оставшийся под землей в результате схода оползня, был спасен.

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