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Вашингтон усилит оборону Саудовской Аравии Из-за «иранской угрозы»

 

Администрация президента США Дональда Трампа ищет способы оперативного усиления системы противоракетной обороны Саудовской Аравии. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, Вашингтон активизировал свои усилия по урегулированию ситуации в регионе. Причиной тому стала серия арестов принцев и официальных лиц в Саудовской Аравии, «загадочная отставка премьер-министра Ливана во время визита в Эр-Рияд», а также «запуск поддерживаемыми Тегераном мятежниками в Йемене ракеты иранского производства», которая была сбита вблизи от саудовской столицы.

Как отмечается в публикации, «администрация Трампа добивается выхода из ситуации политической неопределенности в Ливане, чтобы США и Саудовская Аравия смогли сфокусироваться на том, что Вашингтон считает наиболее значимой из региональных угроз, - поставках Ираном новейших вооружений его союзникам на Ближнем Востоке, в том числе «Хезболлах». «Состояние неопределенности не в интересах кого-либо, кроме «Хезболлах» и их союзников, - приводит газета слова американского чиновника. - Чем дольше такая ситуация продолжается, тем хуже для интересов Саудовской Аравии, США и наших друзей».

По сведениям издания, в Вашингтоне, в частности, стремятся «гарантировать, чтобы Саудовская Аравия обладала возможностями защитить себя от любых дальнейших ракетных ударов». Как отмечается в публикации, администрация Трампа в прошлом месяце одобрила приобретение Эр-Риядом ракет, пусковых систем и радиолокационного оборудования на сумму около $15 млрд. Выполнение этой сделки, по словам источников The Wall Street Journal, может быть ускорено в связи с фактом  запуска ракеты из Йемена в направлении Эр-Рияда.

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