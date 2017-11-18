Полиция предотвратила суицид в Ширване

42-летний житель Ширвана Джалал Ибрагимов в состоянии алкогольного опьянения совершил хулиганские действия в центре города, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Когда окружающие попытались успокоить дебошира, он извлек из кармана кухонный нож и, приставив его к своему горлу, заявил, что покончит с собой.
Прибывшие на место происшествия сотрудники районного управления полиции, обезвредив хулигана, тем самым предотвратили возможную попытку суицида.
По факту возбуждено уголовное дело; ведется расследование.