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«Азеришыг» рапортует о готовности к зимнему сезону

 

«Мы полностью готовы к предстоящему зимнему сезону, но вместе с тем оптимизируем свою работу независимо от данного фактора. Наша основная миссия – обеспечение абонентов бесперебойным энергоснабжением на протяжении всех 24 часов в сутки».  Об этом заявил глава пресс-службы ОАО «Азеришиг» Танрыверди Мустафаев, комментируя ход подготовки ведомства к зимнему сезону.

По словам представителя ведомства, предстоящий зимний сезон будет положительно отличаться от предыдущих. Основание утверждать это дают капитальные работы по реконструкции энергосети, проведенные за последние годы.

«У нас большие резервы, которые позволяют оперативно устранять аварии, которые могут произойти из-за экстремальных погодных условий в горных и предгорных районах. У нас действует круглосуточная горячая линия «199», позвонив по которой, жители имеют возможность сообщать о возникающих у них проблемах», - сказал Т. Мустафаев.

По его словам, за последние 11 лет было построено 40 новых 110-киловаттных подстанций. Число же 35-киловаттных превысило 140.

 В 2006 - 2014 гг. было построено 4894 трансформаторных пунктов и проведено 45818 км линий электропередач. Благодаря проделанной работе потери на региональных электросетях были снижены до 9,9%.

Особое внимание было уделено обеспечению  бесперебойного энергоснабжения столицы страны. Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций и снижения потерь в энергосети было построено 22 110-киловаттных и 77 35-киловаттных подстанций. Кроме того, было проведено до 28093 км линий электропередач высокого напряжения.

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