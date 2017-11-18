Россия намерена провести через территорию Азербайджана газопровод, который свяжет энергетические системы ИРИ и РФ, тем самым укрепив трехстороннее сотрудничество Москвы, Тегерана и Баку. Об этом пишет иранская газета «Доня-е ектесад» (Мир экономики).

Как отмечает газета, решение о создании этого трубопровода имеет, скорее, политическое, чем экономические значение. «Оно также показывает беспрецедентное за последний год сближение РФ и Азербайджана. Москва рассматривает Азербайджан как надежного союзника, который станет связующим звеном между РФ и ИРИ, а также между Россией и Китаем. Между тем Армения, которая была традиционным союзником Москвы, упрямо идет на сближение с Западом, несмотря на недовольство Кремля таким ее поведением.

Новый поворотный момент в российско-азербайджанских отношениях наступил за несколько недель до запланированного подписания нового соглашения между Арменией и Европейским Союзом. Это обстоятельство не должно рассматриваться как совпадение. Ожидается, что близость Азербайджана к России, а также сближение Армении с Западом будут иметь серьезные последствия для урегулирования карабахского конфликта, поскольку в данных условиях Москва, в соответствии с международным правом, вероятно, поддержит азербайджанскую позицию, в то время как Запад станет помогать Еревану с удержанием занятых им территорий», - отмечает издание.

Комментируя для haqqin.az заявление «Доня-е ектесад», заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, директор Центра интеграции стран СНГ Высшей школы современных социальных наук МГУ Игорь Круговых признал, что отношения Баку, Тегерана и Москвы действительно вышли на новый уровень.

«Москва придает большое значение отношениям с этими странами. В сентябре следующего года из Баку выйдет первый круизный корабль по Каспию. Мы уже начинаем работу в этом направлении, и среди россиян очень много желающих посетить страны Прикаспийского региона. Обычно большие державы неохотно идут на союз с маленькими странами, тем более с теми, которые до недавнего времени были их частью, и то, что Тегеран и Москва признают Баку как равноправного партнера, большая заслуга азербайджанского руководства. Конечно, соглашусь с мнением иранцев, которые считают, что Москва рассматривает Азербайджан как надежного партнера. Мы живем на одном евразийском пространстве и обречены быть вместе», - высказал свою убежденность эксперт.