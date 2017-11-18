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Российские национал-патриоты берут Карабах на себя эксклюзив

Автор: Отдел информации 

«Россия с большой симпатией относится к становлению сегодняшнего азербайджанского государства». Об этом заявил один из лидеров национал-патриотических сил России, главный редактор газеты "Завтра", председатель Изборского клуба Александр Проханов, сообщает haqqin.az со ссылкой на интернет-телеканал "День ТВ".

«Мы рады тому, что в Азербайджане преодолены стихии хаоса. Рады, что азербайджанское государство строится на основах гуманизма, интернационализма, в нём изжиты ещё недавно присутствовавшие русофобские тенденции. Мы рады тому, что русский язык и русская община в Азербайджане не чувствуют себя депрессивно.

Александр Проханов

Рады, что Азербайджан всё активнее проявляет себя на международной арене, что в конфликте на Большом Ближнем Востоке Азербайджан всё увереннее играет свою умиротворяющую роль. Азербайджан находится в прекрасных отношениях с Турцией, с Ираном и как таковой очень важен и полезен России в моменты, когда наши отношения с этими странами осложняются. Поэтому вопрос мира в районе Карабаха, вопрос налаживания контактов, отношений между Арменией и Азербайджаном является, с нашей точки зрения, первостепенным. Мы очень рады прошедшей недавно встрече на высшем уровне, когда президенты Азербайджана и Армении встречались с глазу на глаз, имели возможность напрямую обсудить мучительную карабахскую проблему», - отметил он.

Проханов также указал, что в России огорчены тем, что контакты на уровне общественных организаций между Арменией и Азербайджаном заморожены.

«И мы, Изборский клуб (клуб сторонников Путина из национал-демократического лагеря. – haqqin.az), хотели бы в ближайшем будущем провести наше расширенное заседание в районе этого конфликта, в районе карабахской драмы, в районе, где ещё продолжают свистеть пули и погибать люди. Чтобы там, с этой драматической площадки, ещё раз провозгласить идею умиротворения, идею мира, идею гармонического, гуманистического разрешения этой мучительной и очень важной для России проблемы», - заключил Проханов.

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