Завтра в Баку потеплеет

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, по временам пасмурная погода при малом количестве осадков. Ночью и утром вероятны слабый туман и умеренный южный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 10 - 13°, днем - 14 - 17°; в Баку: ночью - 11 - 13°, днем - 15 - 17° тепла.
Атмосферное давление понизится с 765-ти до 761 мм ртутного столба.
Относительная влажность составит 70 - 80%.
19 ноября в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром возможны локальное выпадение тумана и восточный ветер.
Температура воздуха: ночью - 6 - 11°, днем - 15 - 19°; в горах: ночью - 0 - 4°, днем - 6 - 11° тепла.